Армена Джигарханяна выписали из больницы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Народный артист СССР Армен Джигарханян был выписан из московской клиники, куда был помещен по рекомендациям врачей. Об этом ТАСС сообщил в понедельник его официальный представитель Артур Согомонян.

"Армена Борисовича выписали, он уже дома. Все в порядке", - сказал собеседник агентства.

О госпитализации артиста Согомонян сообщил 8 июня. По его словам, врачи рекомендовали ему находиться под наблюдением, пройти лечение.

За последние два года это была шестая госпитализация Джигарханяна. В конце апреля 2018 года артист был экстренно помещен в одну из столичных больниц с инфарктом, находился в коме. Он восстановился и вернулся к репетициям в своем театре. Затем последовало еще несколько госпитализаций, врачи подозревали гипертонический криз и невралгию, но серьезных заболеваний не выявляли. 31 января Джигарханяна вновь доставили в одну из столичных больниц, откуда выписали 2 февраля.

84-летний Джигарханян руководит Московским драматическим театром. Он известен по ролям в фильмах "Здравствуй, это я!", "Новые приключения неуловимых", "Собака на сене", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43", "Город Зеро", "Паспорт", "Цареубийца". Джигарханян - народный артист СССР, награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, орденом Почета Армении.