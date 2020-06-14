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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Очередной вывозной рейс "Аэрофлота" из Парижа в Москву состоится 19 июня

Предыдущий специальный рейс из Парижа прибыл в Москву 12 июня, он доставил в Россию 160 пассажиров

ПАРИЖ, 14 июня. /ТАСС/. Очередной специальный вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Парижа в Москву запланирован на 19 июня. Об этом говорится в распространенном в воскресенье коммюнике посольства РФ во Франции.

"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию, вылет рейса SU2043 Париж - Москва запланирован на 19 июня 2020 года в 18:05 (19:05 мск), - отмечается в сообщении. - Аэропорт Руасси - Шарль-де-Голль. Стойка "Аэрофлота" находится в терминале 2С".

Предыдущий специальный рейс из Парижа прибыл в Москву 12 июня, он доставил в Россию 160 пассажиров, включая 149 граждан России, шесть французов, по одному гражданину Азербайджана, Перу, Маврикия, Испании и Болгарии.

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РоссияФранцияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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