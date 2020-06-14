В Санкт-Петербурге загружены более 80% коек для пациентов с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге загружен более чем на 80%, ситуация с распространением инфекции в городе остается сложной. Об этом в воскресенье журналистам сообщил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

"Ситуация с коронавирусной инфекцией в городе остается сложной. Коэффициент распространения - около 0,8, пандемия еще до конца не пошла на спад. Количество [свободного] коечного фонда в среднем за последнюю неделю составляло около 18%. Это говорит о том, что нам зачастую определенного количества коек недостаточно", - приводит слова Эргашева телеканал "Санкт-Петербург".

По словам вице-губернатора, ежедневно в городе выписывают около 500 пациентов этой категории и столько же госпитализируют. "Мы постоянно контролируем ситуацию с коечным фондом, добавляются еще койки, чтобы оказывать помощь", - добавил Эргашев. Он также отметил, что в Петербурге один из самых высоких по стране охватов тестирования на коронавирус - 371 исследование на 100 тыс. населения.

"Стационары города ведут героическую борьбу с коронавирусной инфекцией. Хотелось бы, чтобы было понимание самих горожан, что не все так просто. Необходимо обязательно соблюдать дистанцирование, правила ношения масок, перчаток. Кажется, что вроде ситуация легче, и солнце светит, но вирус никуда не ушел. Необходимо продолжать противоэпидемические мероприятия", - сказал вице-губернатор.

По последним данным, в Петербурге за время пандемии заразился коронавирусом 20 561 человек, город находится на третьем месте среди регионов России по этому показателю. Выздоровели 9 677 человек, умерли 597.