Володин возложил цветы к памятнику Говорухину в день памяти режиссера

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин возложил цветы к памятнику Станиславу Говорухину на Новодевичьем кладбище Москвы в день памяти режиссера, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента в воскресенье.

"Два года нет рядом с нами Станислава Сергеевича - нашего друга, коллеги, замечательного режиссера, патриота нашей страны", - приводит пресс-служба слова Володина.

Спикер Госдумы подчеркнул, что Говорухин был уникальным человеком, "который всего добился своим трудом, умом и талантом", мог выразить то, что чувствовали многие. По словам Володина, Говорухин чувствовал свою личную ответственность за происходящее в стране.

"В депутатские заботы он погружался с такой же самоотдачей, как и в свои фильмы. Через свою работу в Госдуме помогал людям. Сегодня нам очень не хватает Станислава Сергеевича", - отметил Володин.

Станислав Говорухин умер 14 июня 2018 года. Народный артист РФ, кинорежиссер, председатель комитета Госдумы по культуре ушел из жизни в возрасте 82 лет после болезни.