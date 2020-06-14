В Ленинградской области со дна Невы подняли полковую пушку, затонувшую в 1941 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Полковая пушка, затонувшая при переправе частей Красной армии, поднята со дна Невы в Кировском районе Ленинградской области. Орудие отреставрируют и установят на площадке диорамы "Прорыв блокады Ленинграда", сообщил журналистам член Совета Федерации Дмитрий Василенко.

"Пушку погрузят на платформу и отвезут на Невский судостроительный завод в Шлиссельбург. Почистят, покрасят и установят, по предложению [спикера Совета Федерации] Валентины Ивановны Матвиенко, в музее "Прорыв блокады Ленинграда". Было предложение из этой гаубицы выстрелить салют", - рассказал он.

Василенко добавил, что также планируется по номеру орудия установить судьбу артиллерийского расчета и найти потомков воинов, связанных с этой пушкой.

По данным пресс-службы Совета Федерации, пушку образца 1927 года подняли плавучим краном. Она затонула при переправе частей Красной армии в октябре 1941 года.