Гостиницам не рекомендуют заселять в номера не контактирующих друг с другом людей

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор не рекомендовал заселять в один номер гостиницы людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни. Это отмечено в комментарии, выпущенном контрольным ведомством для администраций гостиниц, сообщила в воскресенье его пресс-служба.

"Пункт рекомендаций звучит: "Размещение гостей преимущественно одноместное, за исключением семейного". То есть рекомендуется не заселять в номера людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни, чтобы избежать дополнительных рисков инфицирования при тесном контакте", - говорится в сообщении.

Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации для работы гостиниц, где говорились, что в них рекомендовано преимущественно одноместное размещение, за исключением семей.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 528 964 случая заражения, выздоровели 280 050 человек, умерли 6 948. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.