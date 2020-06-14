Власти Петербурга заявили, что подрядчик устранит подтопление в госпитале "Ленэкспо"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Подрядчик устраняет подтопления в санузлах временного госпиталя для больных с коронавирусом на площадке выставочного "Ленэкспо", работы планируют завершить в конце следующей недели. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городского комитета по строительству.

"Излишки воды действительно скапливаются на полу в санузлах и сейчас санитары убирают их вручную. Безусловно, подрядчик устраняет все возникающие на территории госпиталя сложности в оперативном порядке. Сейчас работы ведутся с одной стороны павильона №7, в зоне где санузлы пока не эксплуатируются. <...> К концу следующей недели все возникшие сложности будут устранены", - говорится в сообщении.

Поясняя причины инцидента, в пресс-службе отметили, что пациенты зачастую проливают воду мимо душевых поддонов, несмотря на наличие занавесок - из-за этого она скапливается на полу. "Кто-то выбрасывает в унитазы предметы личной гигиены. <...> Нужно понимать, что это первый для Санкт-Петербурга опыт создания временного госпиталя, тем более не новое его строительство, а переоборудование существующего объекта",- добавили в комитете.

Сейчас, по данным пресс-службы, подрядчик проработал техническую возможность автоматизированной откачки воды при помощи насосов. Оборудование закуплено и будет установлено в ближайшее время. "Завтра в течение дня там [в павильоне №7] будут установлены насосы, которые позволят не допустить скопления воды. После чего для монтажа оборудования будут закрыты действующие сегодня душевые", - рассказали в комитете по строительству.

В начале июня в ординаторской временного госпиталя "Ленэкспо" частично обрушился декоративный потолок, в результате инцидента никто не пострадал, работа врачей не прерывалась. После этого была проведена проверка крепежей всех потолков учреждения.