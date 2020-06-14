У находящейся на карантине участницы "Нового величия" Павликовой не выявили коронавирус

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Медики не получили подтверждения о наличии коронавируса у обвиняемой по уголовному делу молодежного сообщества "Новое величие" Анны Павликовой и ее семьи. Об этом ТАСС сообщила одна из ее адвокатов Ольга Карлова.

"Анна и ее мама чувствуют себя хорошо, коронавирус ни у кого из них не подтвердился. Прения назначены на 16 июня, и Аня в ходе заседания будет принимать в них участие", - сказала защитник.

Ранее Люблинский суд Москвы перенес на 16 июня прения сторон по уголовному делу "Нового величия". Перенос произошел из-за подозрения на коронавирус у Павликовой. Обвиняемой было выдано уполномоченным органом предписание на карантин, предполагающее запрет на выход из дома.

Уголовное дело в отношении участников "Нового величия" было возбуждено по частям 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества и участие в нем"). По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ. В рамках уголовного дела арестованы Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, отправлены под домашний арест Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин, а также заочно арестован скрывшийся от следствия Сергей Гаврилов.

Ранее Люблинским судом был осужден другой участник движения Павел Ребровский, однако в судебном заседании в Мосгорсуде на рассмотрении жалобы на приговор он отказался от своих первоначальных признательных показаний. Реальный срок наказания ему отменили, отпустили под подписку о невыезде и вернули уголовное дело на новое рассмотрение. Помимо него в марте прошлого года был приговорен к 2 годам лишения свободы условно признавший вину и заключивший досудебное соглашение Рустам Рустамов, который дал показания на всех участников сообщества.