Вспышка в Пекине, заселение в отели неженатых пар. Главное о коронавирусе за выходные

Россия
- На 15 мая заразившихся — 537 210 человек (по данным Оперштаба Москвы).
- ВОЗ не имеет претензий к статистике России по смертности из-за коронавируса.
- На сайте стопкоронавирус.рф появилась карта выхода регионов из режима ограничений.
- Приехавшие вместе на отдых туристы не должны при заселении в гостиницу предъявлять свидетельство о браке. Ростуризм рекомендовал отелям не заселять вместе людей, не контактирующих в повседневной жизни.
- Глава Минздрава рассчитывает, что в России появится несколько вакцин от коронавируса. Две из них планируется запустить в производство в сентябре.
- Пик заболеваемости пришелся в России на 11 мая, когда был осуществлен выход из нерабочих дней.
- Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев считает, что многие неправильно понимают снятие мер самоизоляции, рост числа контактов может привести к увеличению количества новых случаев заражения. Соблюдать меры социального дистанцирования, носить маски и перчатки сейчас по-прежнему необходимо.
- Роспотребнадзор разработал проект санитарных норм для магазинов и рынков. Документ, в частности, предусматривает запрет на взвешивание продавцом на весах продуктов без упаковки.
- Российские кинематографисты планируют вернуться к съемкам в июле.
- Отдых в Крыму жителям других регионов России можно начинать бронировать с 1 июля. Для местных жителей отели откроются с 15 июня.
Москва
- Заразившихся на 15 мая — более 207 тыс. человек (по данным Оперштаба Москвы).
- Власти Подмосковья еженедельно возвращают в обычный режим работы около 1–1,3 тыс. больничных коек, перепрофилированных ранее для лечения пациентов с коронавирусом.
- Общественный транспорт Подмосковья переходит на расписание будних дней с 15 июня. Также жители региона снова смогут расплачиваться за проезд социальными картами
Мир
- Общее число зараженных превысило 7,55 млн.
- Из-за вспышки заболевания на оптовом рынке в Пекине в городе ввели запрет на посещение территории десяти жилых комплексов в районе Хайдянь и поместили на карантин проживающих там жителей. Правительство считает риск распространения коронавируса в Пекине очень высоким.
- Количество новых случаев заражения коронавирусом в ЕС за два месяца сократилось на 80%.
- Бразилия вышла на второе место в мире по числу жертв коронавируса. Число летальных исходов увеличилось до 41 828.
- Жена президента Украины Елена сообщила о положительном тесте на коронавирус. Тест Владимира Зеленского показал отрицательный результат, однако президент Украины перешел на особый режим работы.
- Египет открывает авиасообщение в полном объеме с 1 июля.
- Макрон объявил о первой победе над коронавирусом во Франции. Граждане смогут свободно совершать поездки по странам ЕС с 15 июня, путешествовать в другие государства с нормализованной эпидемиологической ситуацией — с 1 июля. Кроме того, границы Франции с 15 числа откроются для путешественников из европейских стран, но граждане Великобритании и Испании по-прежнему будут попадать в двухнедельный карантин.
- Американские ученые считают, что обладатели первой группы крови наименее подвержены заражению коронавирусной инфекцией.
- Крупнейший в мире косплей-фестиваль World Cosplay Summit, проходящий в Японии, в этом году будет проведен в онлайн-формате.
- Молдавия не будет возвращаться к ограничениям из-за всплеска заражений коронавирусом. К поддержанию порядка привлекут военных.
- Парламент Грузии утвердил закон о штрафах за отказ от ношения масок.
- В Армении полицейские в гражданской одежде будут следить за соблюдением карантинных норм.