В Петербурге с начала пандемии заразились COVID-19 около 5 тыс. сотрудников медучреждений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Случаи заражения коронавирусом за время пандемии подтвердили у 5 тыс. сотрудников медицинских учреждений Петербурга. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"За время пандемии в Петербурге заразились коронавирусом около 5 тыс. работников медицинских учреждений, включая легкие и бессимптомные формы заболевания", - рассказала собеседница агентства.

Согласно постановлению правительства города, медицинские работники, которые заразились новой коронавирусной инфекцией вследствие оказания помощи пациентам, имеют право на единовременную выплату. В случае заражения медицинского работника ему предоставляется единовременная выплата в размере 300 тыс. рублей. Если заражение привело к инвалидности, то медработник получит 500 тыс. рублей. В случае смерти из-за заражения коронавирусом членам семьи медработника предоставляется единовременная выплата в размере 1 млн рублей.

По данным на начало июня, положительные решения по выплатам приняли в отношении 931 медицинского работника, в их числе семеро умерших медиков. На выплаты направили 600 млн рублей из резервного фонда города.

По последним данным, в Петербурге за время пандемии заразились коронавирусом 20 561 человек, город находится на третьем месте среди регионов России по этому показателю. Выздоровели 9 677 человек, умерли 597.