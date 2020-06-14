Ростуризм ответил на сообщения о требовании свидетельства о браке при заселении в отель

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Приехавшие вместе на отдых туристы не должны при заселении в гостиницу предъявлять свидетельство о браке. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Ростуризма.

В ведомстве разъянили, что у тех, кто вместе приехал отдыхать, во время заселения в отель не будут требовать документы, которые подтверждают брак.

Роспотребнадзор ранее опубликовал рекомендации для администраций гостиниц. Согласно документу, заселять в один номер людей, которые не контактируют в обычной жизни друг с другом, не стоит.

Кроме того, ведомство рекомендует преимущественно одноместное размещение. Исключение составляют семьи.