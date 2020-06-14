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Пандемия коронавируса нового типа

Ростуризм ответил на сообщения о требовании свидетельства о браке при заселении в отель

В ведомстве уточнили, что у людей, которые приехали на отдых вместе, при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Приехавшие вместе на отдых туристы не должны при заселении в гостиницу предъявлять свидетельство о браке. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Ростуризма.

В ведомстве разъянили, что у тех, кто вместе приехал отдыхать, во время заселения в отель не будут требовать документы, которые подтверждают брак.

Роспотребнадзор ранее опубликовал рекомендации для администраций гостиниц. Согласно документу, заселять в один номер людей, которые не контактируют в обычной жизни друг с другом, не стоит.

Кроме того, ведомство рекомендует преимущественно одноместное размещение. Исключение составляют семьи.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
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