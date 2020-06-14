Медики Сыктывкара помогут коллегам из Воркуты в борьбе с коронавирусом

ТАСС, 14 июня. Около 50 врачей из Сыктывкара приедут в Воркуту, чтобы помощь местным медикам в борьбе с распространением коронавируса. Об этом в воскресенье со ссылкой на врио главы региона Владимира Уйбу сообщила пресс-служба правительства республики.

В последние недели Воркута и Усинск являются основными очагами инфекции в Коми. Заражение шахтеров Воркуты началось после выявленных случаев среди вахтовиков ООО "Северная алмазная компания" - основного подрядчика градообразующего предприятия АО "Воркутауголь".

"Дополнительно мы наращиваем здесь [в Воркуте] группировку врачей и среднего медицинского персонала из Сыктывкара, которые имеют уже опыт работы с ковидными больными, работали в красной зоне. И здесь они поделятся своим опытом с воркутинскими медиками. Сегодня со мной часть специалистов уже прилетела. Мы эту группировку будем усиливать, общая численность составит до 50 человек", - передает слова Владимира Уйбы пресс-служба.

В воскресенье врио главы Коми вылетел в Воркуту с медиками - добровольцами из республиканской клинической больницы. В ходе рабочей поездки Уйба проверил, как проходит ремонт обсерватора в здании бывшего санатория-профилактория "Заполярье" для людей из группы риска, а также тех, у кого подозревают заражение коронавирусом. "Первый и второй этажи здания уже готовы, полностью отремонтированы и укомплектованы. Первый этаж отведен исключительно для медицинского персонала. На втором этаже - палаты на 46 мест. Продолжается ремонт третьего и четвертого этажей, здесь разместят еще 60 коек", - отметили в пресс-службе.

Владимир Уйба также побывал во врачебной амбулатории воркутинского поселка Воргашор, где проживает беременная женщина с диагностированным коронавирусом. По результатам общения с медперсоналом и жителями поселка врио главы республики поручил Минздраву региона увеличить количество санитарных машин, которые обслуживают населенный пункт. Кроме того, специалисты ведомства проработают вопрос о создании круглосуточного поста медицинской помощи.

"Минздраву Коми поручено разработать проект формирования мобильного медицинского отряда, состоящего из узких специалистов, для оказания специализированной помощи в северных территориях республики, где такая помощь оказывается не в полном объеме", - говорится в сообщении.

Ситуация с коронавирусом в регионе и стране

По данным оперштаба региона по борьбе с коронавирусом, за время пандемии в Коми выявлены 2 266 случаев заражения, за сутки выявлен 181 инфицированный. Всего под медицинским наблюдением находятся 1 870 человек, из них 1 843 контактировали с заразившимися, 27 прибыли из-за рубежа. Выздоровели 1 025 человек.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 528 964 случая заражения, выздоровели 280 050 человек, умерли 6 948. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 7,7 млн человек, около 430 тыс. умерли.