Полицейские проверяют сведения о вечеринке под Орлом, состоявшейся несмотря на ограничения

ТАСС, 14 июня. Управление МВД по Орловской области проводит проверку в связи с вечеринкой, которая, предположительно, прошла 12 июня недалеко от парка отдыха "Горки" под Орлом, несмотря на продление ограничительных мероприятий в регионе. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

"По данному факту полиция проводит проверку", - сказала собеседница агентства.

В Instagram появились несколько видеозаписей, где видно, что несколько десятков человек под открытым небом танцуют, поют песни, жгут пиротехнику. Позднее пользователь их удалил.

10 июня власти Орловской области до конца июня продлили ограничительные мероприятия в связи с распространением коронавирусной инфекции. Губернатор Орловской области Андрей Клычков уточнил, что ситуация с распространением коронавируса в Орловской области сложная, но контролируемая. К 14 июня в регионе выявлено 3 559 заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них 1 689 человек выздоровели, 35 умерли.