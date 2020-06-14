Прокуратура назвала вероятного виновника загрязнения нефтепродуктами реки в Сочи

СОЧИ, 14 июня. /ТАСС/. Станция техобслуживания автомобилей, предварительно, стала виновником загрязнения нефтепродуктами реки Ира в Лазаревском районе Сочи. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"Предварительно, вытекли [нефтепродукты] из станции техобслуживания автомобилей. В настоящий момент прокуратура Краснодарского края, сочинская межрайонная природоохранная прокуратура и процессуальная полиция проводят проверку в рамках которой назначена экспертиза", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что по итогам экспертизы будет установлен источник загрязнения и сумма ущерба.

Как сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального главка МВД, сотрудники полиции проводят проверку по факту загрязнения нефтепродуктами реки Иры в Лазаревском районе Сочи.