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Пандемия коронавируса нового типа

В Коми зафиксировали суточный антирекорд заразившихся коронавирусом

В регионе выявили 181 случай заражения коронавирусом

ТАСС, 14 июня. Очередной антирекорд по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом отметили в Республике Коми - 181 человек. Основной прирост инфицированных отмечен в Воркуте, сообщил в воскресенье врио главы региона Владимир Уйба в своем ежедневном обращении в "ВКонтакте".

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"Сегодня у нас очередной антирекорд по числу подверженных. За минувшие сутки на 181 случай, из них 159 - это Воркута", - сказал он.

Для борьбы с распространением коронавируса в Воркуте уже перепрофилированы медицинские учреждения, почти в девять раз увеличено количество ранее запланированных коек.

"Дополнительно к запланированным изначально по расчетам Минздрава 38 койкам развернуто сегодня уже 227 коек. Почти в девять раз больше, чем запланировано. Также, чтобы иметь резерв коек здесь на месте, мы вывозим санавиацией пациентов, практически сейчас уже в ежедневном режиме, в больницы Сыктывкара, где на базе республиканской клинической больницы и республиканской инфекционной больницы проводим специфическое лечение", - сказал Уйба.

Всего в регионе за время пандемии официально подтверждены 2266 случаев, выздоровели 1025 человек.

Теги
Уйба, Владимир ВикторовичРоссияКомиПандемия коронавируса нового типа
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