В Дагестане начали заготовку плазмы крови переболевших коронавирусом

МАХАЧКАЛА, 14 июня. /ТАСС/. Дагестан начал заготовку антиковидной плазмы крови, идет подбор доноров из числа переболевших новым коронавирусом. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения республики по итогам посещения главой Минздрава региона Джамалудином Гаджиибрагимовым Республиканской станции переливания крови.

"Сегодня министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов посетил Республиканскую станцию переливания крови и поздравил сотрудников станции и всех доноров. Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил, что в регионе начался процесс заготовки антиковидной плазмы крови, подбираются доноры из числа переболевших коронавирусом, создается база доноров, у которых имеются антитела к коронавирусу", - говорится в сообщении.

По словам Гаджиибрагимова, перед коллективом медучреждения стоит задача по заготовке плазмы от перенесших коронавирус для лечения тяжелых пациентов. "Уже заготовлено порядка 28 доз плазмы, также ведется работа по проведению тестирования на наличие антител. Его пройдут все медики, работающие с пациентами с коронавирусом", - приводит пресс-служба слова министра.

Глава ведомства отметил, что, несмотря на сложившуюся сложную эпидемиологическую ситуацию, коллективу станции переливания крови во время пандемии удалось сохранить донорство и это притом, что из-за карантина на 50% снизились количество доноров. "Особую благодарность за помощь хотелось бы выразить волонтерам, благотворительным организациям, Росгвардии, и, конечно же, нашим почетным донорам, их в Дагестане на сегодня 569 человек", - сказал руководитель министерства.

Он также добавил, что в этом году усилиями министерства здравоохранения республики при поддержке правительства Дагестана "удалось заложить финансовые средства в региональном бюджете на компенсацию питания донорам в день сдачи крови".

По данным регионального оперштаба, на 14 июня в Дагестане зарегистрировано 6 557 случаев инфицированных коронавирусом, в том числе 94 за последние сутки, 4 731 человек выздоровел, 316 умерли. С 31 марта в Дагестане действует режим самоизоляции, в большинстве районов введен масочный режим.