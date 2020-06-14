В КЧР за нарушение порядка проведения оштрафовали участников несанкционированного митинга

ЧЕРКЕССК, 14 июня. /ТАСС/. Участников несанкционированного митинга в Карачаево-Черкесии оштрафовали за нарушение установленного порядка его проведения. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МВД по КЧР.

"14 июня 2020 года в Черкесске, на площади Ленина, 16 жителей республики приняли участие в несанкционированном публичном мероприятии, на котором выражали недовольство задержанием своих родственников, подозреваемых в незаконном обороте оружия. Незаконные действия собравшихся были пресечены сотрудниками полиции. Нарушителей доставили в Отдел МВД России по г. Черкесску, где в отношении них были составлены административные протоколы по признакам правонарушения, предусмотренного частью 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Решениями суда, на участвовавших лиц наложен административный штраф в размере 5 тыс. рублей", - сообщили в МВД.

В ведомстве пояснили, что ранее правоохранителями были задержаны трое жителей республики. Они подозреваются в незаконном обороте оружия. При задержании были изъяты пистолет "ТТ", два пистолета, переделанных в боевые из травматического и охолощенного оружия, патроны.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье 222 УК РФ - незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, решением суда все троя содержатся под стражей. Расследование уголовных дел продолжается.