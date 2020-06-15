В Австрии отменяют обязательное ношение масок в магазинах и гостиницах

ВЕНА, 15 июня. /ТАСС/. Власти Австрии с понедельника отменяют правило обязательного ношения защитных масок при посещении магазина, ресторана, выставки, школы, а также продлевают работу точек общественного питания с 23:00 до 01:00. Это пятый этап отмены ограничительных мер против распространения коронавируса. Впредь гражданам рекомендовано быть более ответственными.

С 15 июня необязательно носить медицинские маски в сфере розничной торговли, образования, общественного питания, гостиничного бизнеса, музеях и на религиозных службах. Носить средства защиты требуется только в трех случаях: в общественном транспорте, в больницах и аптеках, а также работникам сферы предоставления отдельных услуг, например парикмахерам и сотрудникам ресторанов. Кроме того, продлевается работа баров и кафе до 01:00, за столом разрешено собираться не более чем четырем взрослым.

В то же время сохраняется правило соблюдения социальной дистанции в один метр и мер гигиены. "Отказ от обязательных норм открывает больше возможностей для индивидуальной ответственности. Разумеется, можно продолжать использовать маски. Это особенно рекомендуется делать в ситуациях с плотным скоплением людей, - говорится в заявлении министра здравоохранения Рудольфа Аншобера. - Если количество заболевших начнет снова расти, отдельные послабления будут отменены и защитные меры могут быть снова усилены".

Правительство при соблюдении санитарных мер также разрешает работу летних лагерей - в группах должно быть не более 20 детей. Разрешается проведение тематических ярмарок. Участники демонстраций обязаны носить защитные маски при невозможности соблюдения дистанции от окружающих.

Австрия с 14 апреля первой в ЕС стала поэтапно снимать ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса в условиях снижения ежедневного прироста числа заразившихся с 40% до 1%. С мая ежесуточный рост числа инфицированных коронавирусом составляет не более 100 человек. 1 мая власти отменили режим самоизоляции, открыли все магазины и предприятия сферы услуг. С 15 мая возобновили работу рестораны, музеи, зоопарки, открылись спортивные площадки, школы. Гражданам было предписано соблюдать дистанцию от окружающих в общественных местах, носить защитные маски в транспорте, магазинах и общественных местах.

С 29 мая власти открыли гостиницы, турбазы и пансионаты, бассейны, разрешили проведение культурных мероприятий с участием до 100 человек. С 1 июля планируется разрешить массовые мероприятия с участием до 250 человек в закрытых помещениях и до 500 человек на открытом воздухе. По состоянию на 14 июня в Австрии из 17 109 заразившихся выздоровели 16 059 человек, 677 умерли.