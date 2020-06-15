Финляндия и Норвегия ослабляют ограничения на туристические поездки в Северной Европе

ХЕЛЬСИНКИ, 15 июня. /ТАСС/. Финляндия и Норвегия, как сообщили правительства этих стран, с 15 июня ослабляют введенные во второй половине марта из-за пандемии ограничения на поездки в страны Северной Европы.

Финляндия откроет границы для любых поездок не только по северу Европы, за исключением Швеции, но и в государства Прибалтики. По словам главы финского МВД Марии Охисало, на границе с Норвегией, Данией, Исландией, Эстонией, Латвией и Литвой будет прекращен контроль. Кроме того, теперь при поездках между Финляндией и этими странами больше не понадобится оставаться на карантине в течение двух недель. Охисало отметила, что открыть границу со Швецией пока не позволяет эпидемиологическая ситуация в этой стране.

При этом ограничения на внешних границах, в том числе с Россией, Финляндия оставляет в силе до 14 июля.

Норвегия в свою очередь разрешила поездки во все страны Северной Европы, но только в те регионы, где ситуация с коронавирусом не является сложной. В частности, в Швеции на текущий момент, как пояснили в норвежском правительстве, этим требованиям соответствует только один регион - остров Готланд в Балтийском море. Сроки открытия внешних границ Норвегии пока точно не известны.

В Финляндии число инфицированных коронавирусом сейчас составляет 7 104, в Норвегии - 8 628. В обеих странах ситуация с заражением, по оценкам экспертов, идет на спад.

С июня в Финляндии начали постепенно открываться театры, музеи, библиотеки, рестораны, бассейны, стало возможным проведение спортивных соревнований. В Норвегии все, что было закрыто на фоне пандемии, должно в основном возобновить работу к 15 июня.