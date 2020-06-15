Иностранцы, находящиеся в России смогут продлить сроки пребывания, обратившись в МВД

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Иностранные граждане, у которых истек срок пребывания на территории России во время распространения коронавируса с 15 июня смогут обратиться в МВД для продления документов. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Иностранцы, у которых истекли сроки пребывания на территории России во время распространения коронавирусной инфекции, смогут начать оформление документов с 15 июня, обратившись в миграционные подразделения МВД", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в России в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Согласно документу течение срока временного пребывания, временного или постоянного проживания для иностранных граждан, у которых он истекал в период с 15 марта по 15 июня 2020 года, приостановлено. В соответствии с документом, иностранцам в эти три месяца не надо было продлевать документы о временном пребывании в России, включая продление виз, сроки постановки на учет по месту пребывания, сроки временного и постоянного проживания, включая продление вида на жительство.