Германия сняла все ограничения на государственных границах

БЕРЛИН, 15 июня. /ТАСС/. Германия с понедельника отменила последние ограничения на государственных границах - теперь граждане могут пересекать их беспрепятственно, как и было до пандемии заболевания, вызванного коронавирусом. Ранее соответствующее решение приняли власти страны.

ФРГ ввела ограничения на необязательные поездки за рубеж 17 марта. С тех пор на границах дежурили 6 тыс. сотрудников федеральной полиции. Почти 200 тыс. человек не пустили в ФРГ за последние три месяца, сообщил глава МВД Хорст Зеехофер. С середины мая режим пограничного контроля постепенно смягчали, теперь он отменен полностью.

Также отменено предупреждение об опасности путешествий в 29 стран Европы (члены ЕС и Шенгена). Соответствующие предупреждения власти ФРГ выносят, когда считают, что обстановка в той или иной стране угрожает немецким гражданам. Отмена этого режима означает возобновление регулярных перелетов.

Одновременно с этим до 31 августа сохраняется предупреждение на поездки в более чем 160 государств за пределами Европы. Это означает, что у жителей Германии не получится провести отпуск в странах Африки, Азии, Америки. До сентября будут возможны точечные исключения, если в какой-либо стране эпидемиологическая обстановка существенно улучшится.

Платная эвакуация

Открывая границы, власти ФРГ предупреждают, что гражданам самим придется решать возможные проблемы, если вторая волна вызываемого коронавирусом заболевания застанет их в поездке. Когда Германия в середине марта ввела ограничения, выяснилось, что за рубежом находятся около 240 тыс. немецких туристов. Их вывезли на родину за пять недель. В МИД предупредили, что во второй раз такую акцию власти провести не смогут.