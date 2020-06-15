В США вышла книга о Шаляпине с неизвестными ранее воспоминаниями о нем современников

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Книга о великом российском оперном и камерном певце Федоре Ивановиче Шаляпине вышла в США на русском языке. В настоящее время сборник эссе и воспоминаний современников "Еще одно последнее сказанье... о Шаляпине" поступила в продажу основных торговых сетей, работающих в режиме онлайн, а также в крупнейшую книжную сеть Barnes and Nobles. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС рассказал ведущий американский исследователь творчества Шаляпина, его биограф и автор книги Иосиф Дарский.

"Первая часть сборника содержит воспоминания современников Шаляпина из моего личного архива, большинство которых либо неизвестны читателям и поклонникам, либо давно забыты", - отметил Дарский. Вторая часть книги содержит новые эссе и статьи биографа, а также иллюстрации из собрания автора, в том числе никогда ранее не публиковавшиеся.

"Я изучаю жизнь и творчество Федора Ивановича последние 57 лет - с 20-летнего возраста, когда впервые попал в Ленинградский театральный музей, где целый зал был посвящен Шаляпину. Я был настолько очарован, что начал как все: собирал пластинки, книги, старинные фотографии, был самым обыкновенным коллекционером, - рассказал Иосиф Дарский. - Переехав в США, я продолжил эту работу и все американские города знаю теперь по местонахождению главных библиотек, в которых искал все, что могло быть связано с Шаляпиным. Любые материалы, которые я находил, я копировал, изучал, складывал в свой архив".

"Я познакомился и встретился с дочерью Шаляпина - Татьяной Федоровной, которая приехала в Штаты и стала практически другом моей семьи, - отметил автор. - В разные годы я повстречал практически всех детей Федора Ивановича и со многими его внуками и правнуками до сих пор поддерживаю отношения".

Со временем Иосиф Дарский начал писать статьи, а потом и книги, посвященные Федору Шаляпину. Нынешняя книга - уже седьмая по счету. "Я продолжаю оставаться больше, чем поклонником Федора Ивановича Шаляпина. Это, скорее, влюбленность. Я влюбился в него, словами Рахманинова, как институтка. Шаляпин абсолютно непознаваем до конца, каждый видит его по-своему. Я признаю, что сотворил себе кумира, поскольку считаю, что он чудо, обыкновенный гений", - подчеркнул биограф.

Шаляпин 12 раз посещал США с 1907 по 1936 год - 11 раз гастролировал и однажды совершил длительное транзитное путешествие.