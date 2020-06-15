Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Приморье продлили до 30 июня

ВЛАДИВОСТОК, 15 июня. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, действующий в Приморье с 31 марта из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 30 июня, сообщается в понедельник на сайте правительства Приморского края.

"Эпидемиологическая обстановка в Приморье по заболеваемости COVID-19 не позволяет снять ограничения. Режим повышенной готовности продляется до 30 июня. Такое решение принято на заседании оперативного штаба под председательством губернатора края Олега Кожемяко в понедельник, 15 июня", - говорится в сообщении регионального правительства.

Режим повышенной готовности в Приморском крае предусматривает обязательное соблюдение масочного режима и социальной дистанции при посещении общественных мест. Режим въезда в Приморский край, не предполагающий обязательного 14-дневного карантина как для россиян из других регионов, так и для иностранцев, начал действовать в крае 7 июня. Многофункциональные центры в Приморском крае возобновили работу 8 июня, а посещение экскурсий малыми группами на открытом воздухе и зоопарков гражданам разрешили 6 июня.

В Приморье с начала эпидемии заразились коронавирусом 2 977 человек, успешно прошли лечение 1 720 приморцев, 26 человек умерли. За минувшие сутки коронавирус диагностирован еще у 91 жителя региона.