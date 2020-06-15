В Забайкалье зафиксировано максимальное число заразившихся коронавирусом за сутки

ЧИТА, 15 июня. /ТАСС/. Врачи в Забайкальском крае за сутки выявили 93 человека с коронавирусом, это рекордный показатель для региона, сообщили журналистам в пресс-службе краевого правительства.

"В Забайкальском крае на 15 июня коронавирусной инфекцией заражены 2 174 человека, из них 93 - за последние сутки. Вылечились и выписаны из медицинских учреждений 1 130 человек, семь - за сутки. Число летальных исходов не увеличилось, всего зарегистрировано 40 случаев", - говорится в сообщении.

Из-за быстрого распространения инфекции в Чите по поручению президента РФ Владимира Путина работает бригада московских врачей, а также военный госпиталь, развернутый подразделениями Восточного военного округа. В регионе действуют ограничительные меры для бизнеса и населения.