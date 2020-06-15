Би-би-си начала показ игрового сериала об инциденте в Солсбери

В посольстве РФ в Великобритании ранее выразили сожаление по поводу того, что Би-би-си приняла решение снять художественное произведение о событиях в Солсбери. По словам диппредставительства, это "не только не помогает установлению истины, но и закрепляет в общественном сознании не подкрепленные доказательствами политизированные версии британских властей".

ЛОНДОН, 15 июня. /ТАСС/. Первая серия игрового мини-сериала, рассказывающего о том, что якобы происходило в английском Солсбери после инцидента с Сергеем и Юлией Скрипаль, показана в воскресенье вечером в эфире первого канала вещательной корпорации Би-би-си. Авторы "Отравлений в Солсбери" (The Salisbury Poisonings) позиционируют сериал как историю, "основанную на свидетельствах ее участников и детальных интервью".

У актеров, играющих Сергея и Юлию Скрипаль, в первой серии нет ни одной реплики. Пара лишь на минуту появляется в кадре, демонстрируя симптомы отравления. После этого зрителю предлагается следить за действиями жителей города, которые по воле случая оказались в центре событий.

В первой серии две основные сюжетные линии посвящены полицейскому Нику Бейли, госпитализированному после посещения дома Скрипаля, и главе Службы общественного здравоохранения графства Уилтшир Трейси Даскевич, пытающейся свести к минимуму последствия ЧП для жителей Солсбери. Часть экранного времени уделяется и двум второстепенным персонажам - другу и соседу Скрипаля Россу Кассиди и страдающей алкогольной зависимостью Дон Стерджес, которая станет жертвой отравления в Эймсбери. Показы второй и заключительной третьей серии намечены на 15 и 16 июня соответственно.

Инциденты в Солсбери и Эймсбери

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывшей полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в английском городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Специалисты из лаборатории в британском Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым, предположительно, были отравлены Скрипали.

Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули 30 июня того же года были госпитализированы в городке Эймсбери в критическом состоянии. 8 июля стало известно, что Стерджес умерла в больнице. Роули 20 июля выписали, после этого он попадал в больницу еще раз - с менингитом. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) 4 сентября сообщила в своем докладе, что Стерджес умерла от контакта с тем же самым веществом, от которого ранее пострадали Скрипали.

5 сентября 2018 года возглавлявшая тогда правительство Великобритании Тереза Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают "агентами ГРУ". Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором отвергли эти обвинения.