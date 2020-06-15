Подростков в Приморье обучат ведению бизнеса

ВЛАДИВОСТОК, 15 июня. /ТАСС/. Курс по предпринимательской деятельности для школьников Startup.Kids начнется с понедельника в Приморье. Более 130 подростков уже записались на бесплатное онлайн-обучение, сообщила ТАСС руководитель центра инноваций социальной сферы (подразделение центра "Мой бизнес") Ольга Кудинова.

"Наш курс для подростков стартует сегодня [15 июня]. На него зарегистрировались более 130 ребят из разных уголков Приморья. Больше всего заявок, конечно, из Владивостока, Находки и Уссурийска. Прием заявок мы продолжаем, поэтому если ребята раздумывали, чем заняться летом, то мы предлагаем узнать, как строить бизнес, и найти новых друзей", - сказала Кудинова, добавив, что образовательный курс Startup.Kids продлится три месяца. За это время школьники получат необходимые знания и смогут разработать первые бизнес-проекты.

В обучающую программу войдут 11 вебинаров и индивидуальные занятия. Подросткам расскажут про этапы создания своего дела - от формирования бизнес-идеи до поиска инвесторов. Участники будут получать интерактивные задания в рабочей группе во "ВКонтакте", а в онлайн-библиотеке в Telegram для них будут доступны дополнительные ресурсы для изучения. Каждая команда школьников будет иметь свой чат, который модерирует бизнес-тренер.

"Эксперты [во время вебинаров] ответят на все вопросы и дадут практические задания, которые нужно будет выполнить в течение недели. В итоге за лето ребята пройдут весь курс по предпринимательству, и мы надеемся, что в августе кто-то уже сможет запустить свой первый проект и начать новый учебный год в статусе бизнесмена", - добавила Кудинова.

Центр "Мой бизнес" организует бесплатное обучение для предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело в Приморском крае, по нацпроекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Нацпроект утвержден для выполнения задач, поставленных в майском указе президента России Владимира Путина. К 2024 году в Приморье предлагается увеличить оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в полтора раза - до 1,5 трлн рублей.