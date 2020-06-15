Судно "Маршал Геловани" вернулось в Приморье из похода к 200-летию открытия Антарктиды

ВЛАДИВОСТОК, 15 июня. /ТАСС/. Гидрографическое судно Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Геловани" в понедельник вернулось во Владивосток из дальнего похода, посвященного 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. Об этом сообщила пресс-служба ТОФ.

"В честь возвращения экспедиции из дальнего похода на причале Корабельной набережной во Владивостоке прошло общее построение экипажей кораблей соединения ТОФ и экипажа гидрографического судна. От имени командования Тихоокеанского флота присутствующих поприветствовал заместитель командующего флотом вице-адмирал Денис Березовский. По сложившейся традиции он вручил капитану судна Игорю Садову жаренного поросенка", - сообщила пресс-служба.

Поход продолжался более трех месяцев. За это время судно прошло более 22 тыс. морских миль, экипаж выполнил 19 тыс. линейных километров маршрутного промера, более 700 гидрометеорологических наблюдений, в том числе океанографических работ в районе островов Папуа-Новая Гвинея. "Маршал Геловани" стал первым судном ТОФ, которое достигло района Южного магнитного полюса земли в море Дюрвиля и впервые за 30 лет во взаимодействии с исследовательским судном Балтийского флота "Адмирал Владимирский" провел на месте замеры по определению истинной точки Южного магнитного полюса. Также впервые за 30 лет судно ТОФ зашло в Австралию.