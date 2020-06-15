Бронированные "Тигры" впервые пройдут на параде Победы в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 15 июня. /ТАСС/. Армейские бронеавтомобили "Тигр" впервые пройдут в составе механизированной колонны на параде, посвященном 75-летию Великой Победы. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

24 июня парад Победы в Улан-Удэ пройдет в центре города на площади Советов.

"На параде Победы в Улан-Удэ в составе механизированной колонны впервые пройдут четыре многоцелевых бронеавтомобиля "Тигр" повышенной проходимости и мощности, которые применяются в войсках специального назначения ВВО. Новейшие образцы представят военнослужащие отдельного подразделения специального назначения, дислоцированного в Республике Бурятия", - сообщили в пресс-службе, добавив, что экипажи машин проводят ежедневные тренировки, отрабатываются плавность хода и равнение в движении.

Армейский бронеавтомобиль имеет множество преимуществ перед современными бронетранспортерами и боевыми машинами пехоты, поскольку является более маневренным, а также имеет относительно небольшую массу и увеличенный запас хода. "Эта современная техника уже зарекомендовала себя и активно применяется военными в полевых условиях, на учениях, а также при выполнении задач повседневной деятельности. Она рассчитана на мобильное передвижение войск по пересеченной местности, ведение дозорных и разведывательных действий, рейдовых и поисково-спасательных операций в различных климатических условиях, - пояснили в ВВО. - На базе "Тигра" разработано множество модификаций, включая командно-штабные машины, станции радиопомех, а также комплексы радиационной, химической, биологической разведки и санитарные автомобили".

Всего по главной площади Улан-Удэ проедут около 50 единиц военной техники, в том числе БТР-82, пусковые установки ОТРК "Искандер", реактивные системы "Ураган" и "Торнадо-Г". Участие в параде примут более 1 тыс. военнослужащих.

26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Выбор даты неслучаен - именно в этот день в 1945 году состоялся первый парад Победы на Красной площади.