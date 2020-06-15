Япония не исключает введения жестких мер и штрафов для борьбы с коронавирусом

ТОКИО, 15 июня. /ТАСС/. Японское правительство не исключает выработки новых более жестких юридических мер, предусматривающих в том числе штрафы, в отношении развлекательных и других заведений, которые не соблюдают рекомендации властей об ограничении деятельности в связи с пандемией. Об этом заявил в понедельник министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура, выступая в нижней палате парламента.

"Мы будем вынуждены рассмотреть юридические меры по внедрению системы, которая обеспечит применение принудительных мер, включая прекращение деятельности в приказном порядке, а также штрафов", - сказал он, комментируя возможное ужесточение правил ведения бизнеса для развлекательных заведений и общепита, если они не реагируют на просьбы властей о закрытии в период пандемии.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в свою очередь не исключил, что в случае тяжелой эпидемиологической ситуации в стране правительство рассмотрит возможность введения штрафов для тех, кто выходит на улицу без необходимости. Тем не менее он подчеркнул, что это крайние меры и их "нужно тщательно обдумывать, поскольку они подразумевают множественные ограничения прав граждан".

8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю был введен режим чрезвычайной ситуации. 16 апреля власти расширили его на всю территорию страны и затем продлили до 31 мая. Не дожидаясь этого срока, правительство 14 мая объявило о досрочном снятии режима почти по всей стране - в 39 из 47 префектур. Через неделю власти также приняли решение об отмене ограничительных мер в Киото, Осаке и Хёго. С 25 мая режим ЧС снят в оставшихся префектурах - Токио, Канагаве, Сайтаме, Тибе и Хоккайдо.

Никаких жестких ограничений на передвижение и штрафов в Японии при этом не вводилось. Жителей страны настоятельно попросили не покидать дома без необходимости, также по просьбе властей закрылись образовательные учреждения, торговые центры, развлекательные заведения, ночные клубы, бары, музеи, театры и другие объекты. Компании перевели большинство сотрудников на удаленную работу. Рестораны и кафе работали по сокращенному графику, преимущественно только навынос.

После отмены режима ЧС власти стали постепенно снимать введенные ограничения, открылись торговые центры, рестораны и бары стали работать до более позднего времени. На фоне этого в последние дни в Токио наметился рост числа новых случаев заражения, и большинство из них связано именно с посещением ресторанов и увеселительных заведений вечером. Общее число инфицированных на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, по последним данным, превысило 18,2 тыс., умерли более 920.