В Якутии дети, приезжающие из городов в села, будут под медицинских наблюдением две недели

ЯКУТСК, 15 июня. /ТАСС/. Дети, приезжающие из городов в села в Якутии, будут находиться под двухнедельным медицинским наблюдением с учетом пандемии коронавируса. Об этом сообщил в понедельник на брифинге глава региона Айсен Николаев.

"Я подписал указ о дополнительных мерах медицинского наблюдения за теми детьми, которые выезжают у нас в районы республики. Сейчас предписано родителям, родственникам в случае прибытия детей из города в районы в обязательном порядке уведомлять местную администрацию [об этом] для установления двухнедельного медицинского наблюдения", - сказал Николаев.

По мнению властей, таким образом здоровье детей будет находиться под контролем, а в случае признаков ОРВИ будут приняты соответствующие меры. "Это очень важно, потому что, во-первых, дети сами могут заболеть, во-вторых, через детей, в особенности болеющих в бессимптомной форме, эта болезнь переносится. В ряде районов именно как раз через детей эта болезнь [коронавирус] появилась", - отметил Николаев.

Первый этап смягчения ограничений в районах и населенных пунктах в Якутии, где объявлен режим полной самоизоляции, вводится 15 июня. Возобновили работу парикмахерские, салоны красоты и другие организации сферы услуг, разрешены занятия спортом на улице в составе не более двух человек при дистанции не менее 5 м. Также возобновляется работа магазинов в многоквартирных жилых домах при наличии отдельного входа и при социальном дистанцировании - один человек на 4 кв. м. Продолжается обязательная самоизоляция на две недели прибывающих в регион людей, масочный режим для всех жителей обязателен.

Режим повышенной готовности действует на территории региона с 17 марта. Режим полной самоизоляции продлен до 21 июня включительно и введен в городских округах Якутск и Жатай, в Нерюнгринском, Мирнинском, Ленском, Алданском районах, а также в поселке Нижний Бестях, селе Майя и Харанском наслеге Мегино-Кангаласского района, городе Покровск Хангаласского района и в 14 наслегах Намского района. Объявлен карантин в селе Хонгор-Бие в Намском районе.

Всего в регионе зарегистрировано 3 122 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1 834 человека, умерли 20.