В Приморье после снятия ограничений проведут гастрономический фестиваль тайги

ВЛАДИВОСТОК, 15 июня. /ТАСС/. Фестиваль тайги станет первым гастрономическим праздником, который команда Pacific Russia Food намерена провести в Приморье после снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Мероприятие пройдет в конце сентября и октябре, если позволит эпидемиологическая ситуация, сообщила ТАСС руководитель проекта Татьяна Заречнева.

Фестиваль тайги проводится в Приморье с 2018 года. Традиционно, мероприятие длится две недели с конца сентября по начало октября. В это время рестораны предлагают гостям "таежные сеты", в которые входят блюда из дикоросов, древесных грибов, оленины и других продуктов тайги.

"Мы уже ведем подготовку к фестивалю тайги. Надеемся, что эпидемиологическая ситуация позволит нам провести его в конце сентября и октябре. В этом году планируем радовать не только гостей ресторанов - участников фестиваля, но и провести общегородской праздник, ярмарку локальных продуктов и организовать фудкорт со стритфудом из даров тайги", - сказала Заречнева.

Она отметила, что рестораны, возможно, предложат своим клиентам доставку таежных блюд на дом. Каждое заведение, участвующее в фестивале, самостоятельно рассмотрит возможность использования сервиса, который стал привычным за время пандемии.

Руководитель проекта дальневосточной кухни Pacific Russia Food добавила, что ситуация с коронавирусом отразилась на всех участниках ресторанного бизнеса, и в Приморье уже есть заведения, которые не смогут возобновить работу.

"Конечно, мы не вернемся к ситуации 1990-х годов, когда палатки с пянсе (паровая булочка с капустно-мясной начинкой и пряными специями) были единственным общепитом. Большинство рестораторов будут продолжать дело, которое любят, пока на это хватает ресурсов и терпения. Важно, чтобы государство продолжило им помогать, тогда ресторанный бизнес не превратится в зону рискованных инвестиций", - подчеркнула Заречнева.

Гастрономический туризм Дальнего Востока

На прошлой неделе руководитель Ростуризма Зарина Догузова, выступая на выездной сессии Восточного экономического форума, отметила, что гастрономия является уникальным туристическим преимуществом регионов России. А по оценке участвовавших в сессии экспертов, ресторанные фестиваль локальных продуктов привлекают к регионы иностранных и российских туристов.

Президент России Владимир Путин ранее потребовал форсировать развитие внутреннего туризма. Глава государства призвал бизнес формировать привлекательные маршруты и открывать новые туристические направления в стране. В мае вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с главами регионов разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туротрасль после пандемии.