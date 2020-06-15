Специалисты не подтвердили факт сброса мазута в бухте на Камчатке с плавучего дока

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 июня. /ТАСС/. Специалисты Росприроднадзора, камчатской межрайонной природоохранной прокуратуры во взаимодействии с военной прокуратурой и органами безопасности по результатам обследования прибрежной зоны бухты Крашенинникова на Камчатке, где 13 июня произошел разлив мазута, не подтвердили предварительную версию о сбросе нефтепродуктов с 71 плавучего дока. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в краевом министерстве природных ресурсов и экологии.

13 июня жители камчатского города Вилючинск обнаружили пятно мазута, которое прибило к берегу бухты. Ликвидация последствий ЧП ведется вторые сутки.

"Эксперты продолжают обследование прибрежной полосы бухты Крашенинникова. В частности, работы ведутся в районах выпуска сточных вод МУП "Вилючинский водоканал" и строительства "Дальнего пирса" - это закрытая территория Минобороны. Предварительная информация о сбросе нефтепродуктов с 71 дока в результате пожара не подтвердилась", - уточнил собеседник агентства.

Сейчас месте разлива нефтепродуктов зачищена береговая полоса на протяжении 300 м, собрано порядка 400 кг нефтешлама и вывезено для дальнейшей утилизации.

Бухта Крашенинникова расположены на восточном берегу полуострова Камчатка, на берегу бухты находится населенный пункт - ЗАТО Вилючинск.