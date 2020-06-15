СМИ: Индия направит до 80 военнослужащих для участия в параде Победы 24 июня в Москве

ТАСС, 15 июня. Индия направит от 75 до 80 военнослужащих для участия в параде Победы, который состоится 24 июня на Красной площади в Москве. Об этом сообщает в понедельник газета The Times of India.

По информации издания, парадный расчет индийских военнослужащих будет представлять три вида национальных вооруженных сил - сухопутные войска, ВВС и ВМС. Это станет первым случаем участия индийского воинского расчета в военных парадах в Москве.

По данным The Times of India, индийские военнослужащие отправятся в российскую столицу 19 июня.

"Индия продолжает рассматривать Москву в качестве ключевого партнера. Помимо политического сотрудничества, Индия и Россия постоянно совершенствуют оборонное взаимодействие, в том числе в разработке вооружений", - цитирует газета индийские дипломатические источники.

По их сведениям, на параде в Москве будет отмечен вклад Индии в победу над фашизмом, пишет The Times of India.

26 мая президент России Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня - в день, когда в 1945 году состоялся исторический Парад победителей и по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин.