В поселке на севере Бурятии ввели карантин после вспышки коронавируса среди вахтовиков

УЛАН-УДЭ, 15 июня. /ТАСС/. Карантин введен в вахтовом поселке Ирокинда в Муйском районе Бурятии после вспышки коронавируса среди сотрудников крупнейшей в Бурятии золотодобывающей компании "Бурятзолото"(входит в международную компанию Nordgold). Об этом сообщили в понедельник в региональном в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

"В вахтовом поселке Ирокинда зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией среди работников. Выявлено более 30 заболевших. Решением оперативного штаба по коронавирусной инфекции Муйского района в поселке Ирокинда введен карантин для организации и оперативного проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий", - сказали в оперштабе.

Все зараженные изолированы, получают лечение, отметили в региональном Управлении Роспотребнадзора. По факту возникновения нового очага проводится эпидемиологическое расследование. Специалисты устанавливают круг контактных лиц.

Как пояснили в "Бурятзолото", с 14 июня на руднике "Ирокинда" временно приостановлена часть работ. "В подавляющем большинстве случаев симптомы болезни полностью отсутствуют. В настоящее время все заболевшие изолированы и получают соответствующее лечение. Также проводится тестирование персонала предприятия и подрядчиков", - отметили в пресс-службе компании.

"Бурятзолото" - крупнейшая золотодобывающая компания в Республике Бурятия, владеющая двумя рудниками подземной добычи - "Холбинский" в Окинском районе и "Ирокинда" в Муйском районе. "Бурятзолото" является одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей республики, на предприятии работает более 2,5 тыс. человек.

В Бурятии зарегистрировано 2 303 лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, из них 1 237 - в городе Улан-Удэ. Ранее завершили лечение и выписались из больниц 1 385 человек, умерли 13. Сейчас проходят лечение в стационарах республики 519 больных, на амбулаторном лечении находятся 385 пациентов.