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Запрет на посещение парков и лесов в Петербурге продлили по 5 июля

Транспортные средства, необходимые для ведения лесохозяйственной деятельности, для предупреждения и ликвидации пожаров по-прежнему смогут въезжать в леса и парковые зоны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил действующий с 30 марта запрет на посещение городских лесов и лесопарковых зон по 5 июля 2020 года включительно, говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора города.

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"Губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление от 30 марта "Об установлении на территории Санкт-Петербурга особого противопожарного режима". Его действие продлевается по 5 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Также запрещается въезд транспортных средств в парки, лесопарковые зоны и городские леса. Исключение составляют транспортные средства, необходимые для ведения лесохозяйственной деятельности, для предупреждения и ликвидации пожаров.

Помимо этого запрещается разведение огня, сжигание мусора и сухой растительности, проведение всех видов пожароопасных работ в городских лесах и на особо охраняемых природных территориях.

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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