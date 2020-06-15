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Пандемия коронавируса нового типа
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Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 15 млн

По данным Роспотребнадзора, за сутки в стране сделали 280 тыс. тестов
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© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российские специалисты провели в общей сложности уже более 15,1 млн тестов на коронавирус, сообщила в понедельник пресс-служба Роспотребнадзора.

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"В Российской Федерации проведено более 15,1 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За сутки было сделано 280 тыс. тестов.

О том, что число проведенных в стране исследований превысило 14 млн, Роспотребнадзор сообщил 12 июня.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остаются 316 тыс. человек.

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