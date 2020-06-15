В столице провели 3 млн тестирований на коронавирус

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Количество ПЦР-тестов на коронавирус в Москве достигло 3 млн. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом в городе, Москва продолжает наращивать объемы тестирования. Это необходимо в первую очередь для безопасности горожан. Городские, федеральные и частные лаборатории уже провели 3 млн ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию", - сказала Ракова.

В Москве используются разные методики выявления больных коронавирусом - это ПЦР-анализы и ИХЛА-тестирование. На данный момент в обязательном порядке в Москве тест на коронавирус берется у людей с признаками ОРВИ. Также тестирование проводится пациентам с пневмонией и всем, кто живет с заболевшими COVID-19.

Кроме того, в Москве организован скрининг сотрудников, которые контактируют с жителями - это медицинские и социальные работники, сотрудники транспорта, ЖКХ, полиции. Тестирование на коронавирус также проходят пациенты неинфекционных стационаров.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 7,7 млн человек, более 430 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 528 964 случая заражения, выздоровели 280 050 человек, умерли 6 948. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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