В США из-за коронавируса отменили более 30 тыс. акций по сдаче крови

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Более 30 тыс. акций по сдаче крови отменены в США с середины марта из-за пандемии нового коронавируса, банки крови страны испытывают нехватку запасов плазмы. Об этом говорится в распространенном в воскресенье письменном заявлении американского президента Дональда Трампа в связи со Всемирным днем донора крови, который отмечался 14 июня.

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Он подчеркнул, что "каждые две секунды кто-то в Соединенных Штатах нуждается в переливании крови". "За последние несколько месяцев вызванные коронавирусом трудности привели к тому, что запасы плазмы и концентрата тромбоцитов в нашей стране достигли критически низкого уровня, а необходимость сдавать кровь никогда не была более острой. Поскольку с середины марта было отменено более 30 тыс. акций по сдаче крови, те, кто борются с тяжелыми заболеваниями или с кем произошел угрожающий жизни несчастный случай, подвергаются особой опасности из-за того, что не смогут получить жизненно необходимую медицинскую помощь, в которой они нуждаются", - отметил глава государства.

По его словам, в США "многие банки крови испытывают нехватку запасов" плазмы. "Большинство из них редко имеют в своем распоряжении более чем однодневный запас группы крови 0, которая крайне важна, поскольку она подходит всем пациентам", - подчеркнул Трамп.

Он призвал американцев чаще сдавать кровь. "Такие организации, как Американский Красный Крест и другие банки крови, ввели специальные протоколы для защиты доноров от возможного заражения инфекцией. Сдача крови может помочь свести к минимуму вред, нанесенный коронавирусом нашей стране", - заключил президент.

О Всемирном дне донора

Всемирный день донора крови был утвержден в 2005 году на ассамблее Всемирной организации здравоохранения. Он приурочен к дате рождения австрийского химика, врача-иммунолога Карла Ландштейнера (1868-1943), получившего "за открытие групп крови человека" Нобелевскую премию в области физиологии и медицины в 1930 году. В 1900 году он обнаружил существование у человека разных групп крови. Подбор донора по их совместимости позволил сократить количество осложнений при переливании крови и упростить саму процедуру.

День проводится с целью привлечь внимание к проблеме нехватки донорской крови и ее продуктов (эритроциты, тромбоциты, плазма), а также для выражения благодарности донорам. Одна из его задач - расширение числа людей, регулярно и добровольно сдающих кровь для нуждающихся в ней. Помимо ВОЗ, организаторами Дня выступают Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международная федерация организаций доноров крови и Международное общество по переливанию крови.

В рамках Всемирного дня донора крови проводятся различные мероприятия: научные конференции, публикация статей в национальных, региональных и международных научных журналах, репортажи в СМИ и другие. В 2020 году из-за пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом, мероприятия проводились в режиме видеоконференций.

В России к празднованию Всемирного дня донора крови приурочены различные мероприятия по популяризации инициативы сдачи крови, в том числе Всероссийская неделя донора.