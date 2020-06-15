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Пандемия коронавируса нового типа

В Приамурье доставили медоборудование для Амурского ГПЗ и больницы Свободного

В регион привезли компьютерные томографы, концентраторы кислорода, аппараты ИВЛ и другую медицинскую технику

ТАСС, 15 июня. Амурская область получила медицинское оборудование для медучреждений города Свободного и Амурского газоперерабатывающего завода, где произошла вспышка коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник.

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Накануне власти региона сообщили, что на Амурском газоперерабатывающем заводе в Свободном произошло массовое заражение строителей коронавирусом. Всего было 136 инфицированных, из них 24 выздоровели.

"Медицинское оборудование, предназначенное для Амурского ГПЗ и горбольницы Свободного, доставлено в Амурскую область. В регион специальным бортом были доставлены компьютерные томографы, концентраторы кислорода, аппараты ИВЛ и другая медицинская техника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поступившее оборудование будет смонтировано в Свободненской городской больнице и на двух главных лечебных площадках проекта Амурского ГПЗ, в частности, в провизорном госпитале и в новых помещениях строящегося эвако-сортировочного инфекционного госпиталя на территории предприятия. Всего для сотрудников завода развернут 278 коек.

После завершения пандемии новый госпиталь будет работать как многопрофильный медицинский центр. В нем также предполагается организовать большой лабораторный центр. "В этом центре будет работать новейшее оборудование для обнаружения вирусов, в данном случае - вируса COVID-19, но мы не замыкаемся только на нем. Госпиталь сможет работать и после того, как эпидемиологическая ситуация по коронавирусу будет более спокойная. Он сможет работать с другими вирусами, другими инфекционными заболеваниями", - приводятся в сообщении слова главного врача проекта Амурского ГПЗ, доктора медицинских наук, профессора Александра Гребенюка. Работать госпиталь на Амурском ГПЗ начнет в конце июня - первых числах июля.

В ближайшие дни в Свободный также доставят современные автомобили скорой медицинской помощи.

Теги
РоссияАмурская областьДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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