Парад Победы в Якутске отменили из-за ситуации с коронавирусом

ЯКУТСК, 15 июня. /ТАСС/. Парад Победы в Якутске, ранее запланированный на 24 июня, отменили из-за ситуации с коронавирусом в республике. Об этом сообщил ТАСС в понедельник руководитель администрации главы и правительства Якутии Афанасий Владимиров.

Как сообщалось ранее, режим полной самоизоляции продлили до 21 июня включительно и ввели в городских округах Якутск и Жатай, в Нерюнгринском, Мирнинском, Ленском, Алданском районах, а также в поселке Нижний Бестях, селе Майя и Харанском наслеге Мегино-Кангаласского района, городе Покровск Хангаласского района и в 14 наслегах Намского района. Объявлен карантин в селе Хонгор-Бие в Намском районе.

"В связи со сложившейся ситуацией с коронавирусной инфекцией режим самоизоляции в Республике Саха (Якутия) продлен до 21 июня. В связи с этим парад Победы в городе Якутске проводиться не будет", - сказал Владимиров.

Он отметил, что на 24 июня запланированы другие мероприятия. Так, на мемориале "Солдат Туймаады" в Якутске планируются открытие памятника якутскому снайперу, показ техники военных лет, пройдут онлайн-акции. "Указанные мероприятия на местах пройдут с соблюдением всех профилактических мер, для жителей и населения будут организованы прямые трансляции на местных каналах", - отметил Владимиров.

26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Выбор даты неслучаен - именно в этот день в 1945 году состоялся первый парад Победы на Красной площади.

Всего в регионе зарегистрировано 3 122 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1 834 человека, умерли 20.