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Пандемия коронавируса нового типа

В Белокаменке под Мурманском отменили карантин и сняли режим ЧС, введенный из-за COVID-19

На территории стройплощадки "Новатэка" сохраняются ограничения на въезд и выезд

МУРМАНСК, 15 июня. /ТАСС/. Власти Мурманской области объявили о снятии режима чрезвычайной ситуации и отмене карантина на территории Белокаменки, где был выявлен очаг распространения коронавируса на строительной площадке одного из подрядчиков "Новатэка" - компании "Велесстрой". Об этом сообщил в понедельник губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона.

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В Белокаменке под Мурманском компания "Новатэк" возводит Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, работы выполняют 20 подрядных организаций, очаг заражения коронавирусом был выявлен среди рабочих одной из них - компании "Велесстрой", на этой стройплощадке было занято более 4,6 тыс/ человек. Режим ЧС на территории стройплощадки в Белокаменке и в поселении Междуречье Кольского района был введен с 11-го апреля из-за резкого роста подтвержденных случаев коронавируса у рабочих подрядных организаций "Новатэка".

"Мы с сегодняшнего дня снимаем режим чрезвычайной ситуации, режим карантина на площадке в Белокаменке, сложнейшая операция по ликвидации очага распространения коронавируса на этой строительной площадке проведена. Сейчас мы можем констатировать, что она проведена успешно, хотя, конечно, ситуация была очень непростая, и ситуация была связана с очень высокими рисками", - сказал Чибис.

Он добавил, что, несмотря на отмену режима ЧС, на территории стройплощадки "Новатэка" сохраняются ограничения на въезд и выезд, при этом темпы строительных работ будут наращивать. "Площадка переходит к мирной жизни, наращивает свои объемы, хотя мы не останавливали эту строительную площадку полностью никогда, но сегодня все возможности наращивать объемы производства работ там имеются. Мы сохраняем, в том числе по согласованию с компанией "Новатэк", с подрядчиками процедуру въезда и выезда по согласованию с рабочей группой штаба", - пояснил глава региона.

По данным регионального Минздрава, на утро понедельника в Мурманской области подтверждено 4 011 случаев заражения коронавирусом, 601 человек получает лечение в стационаре, из них 141 пациент имеет состояние средней тяжести, 17 человек находятся в тяжелом состоянии, пять человек подключены к ИВЛ, из них трое - в крайне тяжелом состоянии. При этом 2 700 человек выздоровели и выписаны из больницы, семеро умерли.

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РоссияМурманская областьПандемия коронавируса нового типа
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