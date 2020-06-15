Кандидат в губернаторы Токио пообещал отменить Олимпиаду в случае победы на выборах

ТОКИО, 15 июня. /ТАСС/. Лидер партии "Рэйва синсэн гуми" Таро Ямамото объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах губернатора японской столичной префектуры. Как заявил политик на пресс-конференции в понедельник, главным пунктом его программы станет отмена Олимпиады в Токио, которая должна пройти в следующем году.

"Я принял решение выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора Токио. Первым пунктом моей предвыборной программы я сделал отмену Олимпиады в Токио. Учитывая ситуацию с коронавирусом в мире, проведение Игр в следующем году не представляется возможным. В случае победы я буду требовать отмены Олимпиады", - сказал он.

Выборы губернатора Токио пройдут 5 июля. Нынешний губернатор Юрико Коикэ ранее объявила о своем выдвижении на второй срок. Она пользуется поддержкой правящей в Японии Либерально-демократической партии.

На прошлой неделе оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов - предоставления безопасной обстановки, минимизации расходов, необходимой для понимания со стороны жителей Токио, а также упрощения формата проведения Игр с целью сделать их более безопасными. По мнению японского оргкомитета, перенесенная на будущий год Олимпиада должна стать символом общемирового единства и возрождения после пандемии.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Стороны пришли к пониманию, что в остававшееся до старта Олимпиады время мировой спорт не успеет отойти от потрясений, связанных с распространением коронавируса. При этом само название "Токио-2020" будет сохранено.