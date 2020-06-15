РБК: россияне хотели бы получать более 70 тыс. рублей в месяц после пандемии

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Россияне после стабилизации ситуации с пандемией хотели бы в среднем получать на руки 74 тыс. рублей в месяц. Об этом в понедельник сообщает РБК со ссылкой на данные исследования сервиса "Работа.ру".

По данным опроса, каждый пятый россиянин (21%) хотел бы получать зарплату в размере более 100 тыс. рублей в месяц. Доход от 50 до 70 тыс. рублей в месяц хотели бы иметь 29% респондентов, а от 30 до 50 тыс. - 27% опрошенных.

Размер желаемой оплаты труда зависит от региона. Так, согласно данным исследования, в Москве респонденты хотели бы получать 82 тыс. рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге - 72 тыс. рублей. Кроме того, желаемая зарплата для мужчин (86 тыс. рублей в месяц) оказалась на 25 тыс. рублей выше, чем для женщин (61 тыс. рублей в месяц).

Абсолютное большинство опрошенных (90%) также сообщили, что ощущают изменения на рынке труда из-за пандемии и ожидают финансового кризиса после снятия ограничений. Еще 73% отметили, что вакансий стало меньше, а 17% заявили, что изменений пока нет, но ожидают их в ближайшее время.

Опрос был проведен среди 4,9 тыс. пользователей сервиса "Работа.ру" старше 18 лет из всех регионов РФ.