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В Пензе праздничное шествие перенесут с 24 июня на более позднюю дату

На этой неделе в регионе планируют перейти ко второму этапу снятия ограничений

ТАСС, 15 июня. Торжественное шествие, посвященное 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, перенесут в Пензе с 24 июня на более поздний срок в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в понедельник губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

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"24 июня мы не будем проводить парад, перенесем его проведение на более позднюю дату. Главное для нас сегодня - двигаться по пути снятия ограничений режима повышенной готовности. Я думаю, на этой неделе мы перейдем на второй этап снятия ограничений", - отметил Белозерцев.

В Пензенской области подтверждено 2 729 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 935 человек выписались после выздоровления, 31 пациент умер.

Теги
РоссияПензенская область75-летие ПобедыПандемия коронавируса нового типа
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