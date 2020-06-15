Вспышка COVID-19 в Пекине. Главное

В начале июня в отделе морепродуктов крупнейшего пекинского оптового рынка "Синьфади" в районе Фэнтай на юге города была выявлена вспышка коронавирусной инфекции. Большинство заразившихся — работники торговых точек и их родственники.

Власти города оценивают риск распространения коронавируса в столице республики как очень высокий и анонсировали усиление мер профилактики и эпидемиологического контроля, а также введение жесткой системы штрафов.

и анонсировали усиление мер профилактики и эпидемиологического контроля, а также введение жесткой системы штрафов. Пекин ужесточает санитарно-эпидемиологический контроль за иностранцами , а также импортными товарами , проверки на наличие вируса пройдут во всех городских точках общепита, включая школьные столовые и столовые в домах престарелых.

, а также , проверки на наличие вируса пройдут во всех городских точках общепита, включая школьные столовые и столовые в домах престарелых. У всех обратившихся за помощью из-за жалоб на высокую температуру будут брать анализы на наличие коронавируса , общий анализ крови, антител к вирусу, а также собирать информацию, касающуюся "поездок в другие регионы страны, посещения торговых мест, в особенности рынков сельхозпродукции".

, общий анализ крови, антител к вирусу, а также собирать информацию, касающуюся "поездок в другие регионы страны, посещения торговых мест, в особенности рынков сельхозпродукции". Более 10 тыс. работников рынка, где произошла вспышка, пройдут тестирование на наличие вируса. За пределами "Синьфади" созданы временные пункты продажи овощей и фруктов, а несколько оптовых продуктовых рынков закрыты.

В районе рынка изменили маршруты общественного транспорта, установили временные кордоны и перекрыли все улицы , по которым можно проехать к "Синьфади".

общественного транспорта, установили временные кордоны и , по которым можно проехать к "Синьфади". После вспышки власти ввели запрет на посещение территории десяти жилых комплексов в районе Хайдянь на западе города и поместили их жителей на карантин .

на посещение территории десяти жилых комплексов в районе Хайдянь на западе города и их жителей . Замглавы района Фэнтай и несколько его подчиненных сместили с постов.

По статистике, в медучреждениях города находятся 80 инфицированных коронавирусом. Всего в столице Китая с начала пандемии зарегистрировано 673 заразившихся, из них 584 выздоровели, девять умерли.