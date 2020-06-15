В Абхазии разрешили культурные и спортивные массовые мероприятия

СУХУМ, 15 июня. /ТАСС/. Власти Абхазии после трехмесячного карантина сняли запрет на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, а также на работу стоматологических клиник с понедельника. Об этом журналистам сообщили в администрации президента республики.

"В пятницу вечером президент издал распоряжение о продлении до 1 июля ограничений на въезд в Абхазию, а также бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, санаториях, домах отдыха, гостевых домах и иных местах размещения. В то же время в документе говорится о том, что прежнее распоряжение от 29 мая, в котором содержался в том числе запрет на проведение культурно-массовых, торжественных и иных мероприятий, работу спортзалов, оказание стоматологических услуг, утрачивает силу. Тем самым с понедельника разрешена работа театров, филармонии, домов культуры, проведение свадебных торжеств и другая деятельность, за исключением въезда в республику и туризма", - сказал сотрудник администрации.

Как сообщил журналистам гендиректор Государственного русского театра драмы (Русдрам) им. Ф. А. Искандера Ираклий Хинтба, в театре с "искренней радостью восприняли решение руководства страны, означающее долгожданную встречу со зрителем и с энтузиазмом приступили к подготовке к показу спектаклей текущего репертуара, а также премьерных постановок". Уже опубликована афиша на текущий месяц, которая откроется суперкомедией "Оскар" 19 июня.

В то же время с целью минимизации риска распространения коронавируса руководство театра решило не заполнять зал, ограничив продажу билетов на спектакли: не более 200 билетов на спектакли для взрослых и не более 100 билетов на детские спектакли в большом зрительном зале на 485 мест; не более 65 билетов на спектакли камерного формата; не более 40 билетов на спектакли в арт-фойе.

"Будет "капсульная" рассадка зрителей для обеспечения достаточной социальной дистанции, бесконтактное измерение температуры на входе и обработка рук зрителей антисептиком. Приостанавливается работа гардероба и буфета в фойе, чтобы не создавать скопления людей и не задерживать зрителей на входе и выходе, сокращается продолжительность антрактов (с 20 до 15 минут) с рекомендацией зрителям оставаться на своих местах, поверхности зрительской зоны театра в день проведения спектаклей будут обработаны дезинфицирующими средствами", - рассказал Хинтба и призвал другие учреждения культуры последовать примеру Русдрама.

По данным оперативного штаба по защите населения от коронавируса, с начала пандемии в Абхазии выявлено 37 случаев заражения коронавирусом, большинство из них - это курсанты военных вузов РФ, вернувшиеся на каникулы домой. В апреле умер один пациент 95 лет, в настоящее время в Гудаутском госпитале проходят лечение девять человек, остальные выздоровели.