В Молдавии после отмены ограничений произошел всплеск заражений коронавирусом

КИШИНЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Резкий рост числа случаев заражения коронавирусом зафиксирован в Молдавии после отмены вызванных пандемией ограничений, власти готовят новые места в клиниках. Об этом заявил премьер-министр страны Ион Кику после совещания с президентом и спикером парламента в понедельник.

"В минувшие дни выявлено много заразившихся, последствия снятия ограничений после 1 июня мы почувствуем и на этой неделе - специалисты говорят, что может быть до 500-600 случаев в день. Мы готовимся к этому, в клиниках появится более 2 тыс. новых мест. Однако ответственность лежит не только на власти, но и на каждом из нас. Призываю всех беречь себя", - сказал премьер.

Он также подверг критике заявления оппозиции, что в Молдавии самый высокий в Европе показатель смертности от коронавируса. "Это неправда. Он остается на уровне 3,6, когда во всем мире - 6,5. В соседних странах этот показатель выше 6. Эти спекуляции преследуют единственную цель - дестабилизировать ситуацию", - пояснил Кику.

По его словам, несмотря на всплеск заражений, правительство больше не намерено вводить те же ограничения, что были в марте. "У нас нет больше нет резервов, и если заблокируем экономику, начнется новый кризис, который поставит под угрозу выплату зарплат и пенсий", - сказал премьер.

На прошлой неделе суточный прирост пациентов с коронавирусом в Молдавии вырос в два раза, превысив 400 человек. Всего в республике было подтверждено 11 740 случаев заражения, из которых более половины вылечилось. В больницах и на дому на сегодняшний день проходят лечение 4 711 человек, из которых 359 находятся в тяжелом состоянии. За весь период пандемии в Молдавии были подтверждены 406 летальных исходов.