Путин поздравил экс-главу Госсовета Дагестана с 90-летним юбилеем

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил бывшего председателя Госсовета Дагестана Магомедали Магомедова с 90-летним юбилеем, отметив его вклад в укрепление мира на Северном Кавказе. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"На протяжении многих лет ваша ответственная, востребованная работа направлена на развитие экономики и социальной сферы родного Дагестана, повышение качества жизни земляков. И конечно, исключительно важен ваш вклад в укрепление мира и согласия на Северном Кавказе", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что юбиляр по праву пользуется высоким заслуженным авторитетом не только в Республике Дагестан, но и во всей стране. Он пожелал Магомедову здоровья, бодрости духа и благополучия.

Магомедали Магомедов занимал должность председателя Государственного совета Республики Дагестан 12 лет, с 26 июля 1994 года до 20 февраля 2006 года.