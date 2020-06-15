В Пермском крае компанию "Т плюс" оштрафовали за сброс нефтепродуктов в реку

ПЕРМЬ, 15 июня. /ТАСС/. Краснокамский городской суд Пермского края оштрафовал на 80 тыс. рублей теплоэнергетическую компанию "Т плюс" за нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в реку с Закамской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-5). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба краевого суда, где рассматривалась апелляционная жалоба от защиты компании.

"Рассматривая жалобу, судья Пермского краевого суда пришел к выводу о доказанности вины ПАО "Т плюс" в совершении вмененного административного правонарушения, попадание нефтепродуктов в реку Малая Ласьва произошло из-за слива нефтепродуктов в колодец закрытого сбросного канала в районе гаражного кооператива. "Т плюс" назначен административный штраф в размере 80 тыс. рублей за нарушение правил водопользования", - сказано в сообщении.

По информации суда, в жалобе, поданной в краевой суд, защитник общества просил отменить принятые по делу акты, поскольку оборудование Закамской ТЭЦ-5 находилось в ремонте, сброс сточных вод не осуществлялся, а причиной попадания нефтепродуктов в реку стал несанкционированный слив неустановленными лицами нефтесодержащих веществ в колодец закрытого сбросного канала в районе гаражного кооператива за пределами территории теплоэлектростанции. Как поясняет пресс-служба суда, содержание сброшенных нефтепродуктов превысило утвержденные нормативы допустимого воздействия на водный объект. "Т плюс" при эксплуатации ТЭЦ-5 не исключило возможность доступа третьих лиц к сбросному каналу и слива в него отходов, и дальнейшего попадания их в реку, поэтому акты оставлены без изменения.

"Т плюс" - российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, ей принадлежит более 6% установленной мощности электростанций РФ. "Т плюс" обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России, клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 160 тыс. юридических лиц. Группа "Т плюс" объединяет 61 электростанцию, в том числе 52 теплоэлектроцентрали, три государственных районных электростанции, две гидро- и четыре солнечные электростанции.