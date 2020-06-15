В Оренбургской области заготовили первую партию плазмы перенесших коронавирус

"На данный момент у нас сдали три человека. Они пришли сдать плазму, чтобы помочь другим пациентам, которые заболели COVID-инфекцией, эта плазма идет на терапевтическое действие. Сегодня мы положили начало, и оно было достаточно успешное. Теперь будем ждать отзывов от наших коллег, кто работает в "красной зоне", и будем надеяться, что эти отзывы будут только положительные", - сказала она.

Обычный порядок работы с донорской плазмой предполагает ее помещение на карантин на шесть месяцев, после чего донор повторно сдает анализ на вирусные инфекции, объяснила Каверина. В случае отрицательного результата станция имеет право передавать плазму в лечебную сеть. "В данном случае у нас нет времени, поэтому применяется вирус инактиватор, которым мы инактивируем плазму от других возможных вирусов, а потом передаем в лечебную сеть, чтобы пропустить этап карантинизации. Если мы будем шесть месяцев ждать, то может быть поздно", - добавила Каверина.

Использование плазмы тех пациентов, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, в настоящее время находится еще в стадии клинических испытаний, отметила Каверина. По разным данным эффективность ее от 30% до 50%. "Это не является панацеей, но в условиях, когда мы стараемся работать на опережение, чтобы помочь пациентам, которые заражаются этой инфекцией, клиническое использование плазмы дает свои положительные результаты", - сказала она.

По словам Кавериной, первыми донорами плазмы с антителами к коронавирусу могли стать пятеро жителей Оренбургской области, но двоих из них не допустили к сдаче по медицинским показаниям. При этом специалисты станции переливания крови планируют продолжить работу по подбору потенциальных доноров среди выздоровевших. "В данный момент у нас есть проект приказа о порядке заготовки и клиническом применении плазмы переболевших ковид-инфекцией. В случае положительного решения всех организационных вопросов, эта процедура может быть поставлена на поток", - добавила Каверина.

С первыми донорами плазмы с антителами к коронавирусу пообщался губернатор Оренбургской области Денис Паслер, который в понедельник присоединился ко всероссийской донорской акции #МыВместе и сам сдал кровь. "Каждый год здесь заготавливают больше 17 тыс. литров донорской крови для медицинских организаций региона. В этом году это особенно важно из-за пандемии", - цитирует главу региона пресс-служба.

О пандемии

По данным оперативного штаба Оренбургской области на 14 июня, в регионе официально зарегистрированы 2 768 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 1 924 человека, 11 умерли. В стационарах находятся 488 человек с диагнозом COVID-19, 33 пациента в тяжелом состоянии, 10 - на искусственной вентиляции легких, 96 пациентов получают кислородную поддержку. Еще 248 инфицированных находятся в состоянии средней тяжести, остальные - в удовлетворительном.